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        Tomruğun altında kalan orman işçisi, toprağa verildi

        MERSİN'inTarsus ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi Emirhan Şimşek (23), toprağa verildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 17:22 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:25
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        Tomruğun altında kalan orman işçisi, toprağa verildi
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi Emirhan Şimşek (23), toprağa verildi. 

        Olay, dün akşam saatlerinde Boğazpınar Mahallesi´ndeki orman gençleştirme sahası ağaç kesimi bölgesinde meydana geldi. Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Karboğazı Orman İşletme Şefliği A-92 yangın ekibinde çalışan yangın işçisi Emirhan Şimşek, kesim yapılırken düşen tomruğun altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şimşek´in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Emirhan Şimşek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan teslim alınarak baba ocağı Çamlıyayla ilçesine götürüp, toprağa verildi. Cenazede, Şimşek'in yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

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