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        Mersin'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

        MERSİN'degöçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:25
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        Mersin'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
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        MERSİN'degöçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve istihbarat birimleri ile yapılan koordineli çalışmalarla, 'göçmen kaçakçılığı yapmak' ve 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçlarından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik Mersin'de operasyon düzenlendi. Şafak vakti, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden 31 ekip ve 107 personel, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla belirlenen adreslere dron destekli baskın yaptı. Operasyonda göçmen kaçaklığı yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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