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        Dublörlü suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı kararı

        MERSİN'degurbetçilerin gayrimenkullerini dublör kullanarak satışa çıkaran suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 07:48 Güncelleme: 22.09.2023 - 07:50
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        Dublörlü suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı kararı
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        MERSİN'degurbetçilerin gayrimenkullerini dublör kullanarak satışa çıkaran suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, noter görevlilerinin kendisini Almanya'da yaşayan gurbetçiye benzetmek için saçını boyatıp, sakalını tıraş eden bir kişinin sahte vekâlet çıkarmaya çalıştığını fark ederek, şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında organize bir suç örgütünün, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin gayrimenkul bilgilerini rüşvet karşılığında Tapu Müdürlüğü'nde çalışan memurlardan öğrendiği, daha sonra bu arsa ve arazileri o kişilere benzer dublör kullanarak sahte ölüm belgesi, sahte kimlik, sahte veraset ilamı, sahte noter vekâleti, sahte nüfus adres bildirimi, sahte evraklarla banka hesabı ve cep telefonu hattı çıkararak satışa çıkardıkları belirledi. Bu yolla 12 gurbetçiyi mağdur eden suç örgütüne üye aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkartmasının ardından KOM ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 130 polis görev alırken, dron ile havadan destek verildi. Demir kapıları özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan polisler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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