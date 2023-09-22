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        Dublörlü suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı kararı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:43 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:45
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        Dublörlü suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı kararı (2)
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        21KİŞİGÖZALTINA ALINDI

        Mersin'de gurbetçilerin gayrimenkullerini dublör kullanarak satışa çıkaran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişiden 21'i gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken çok sayıda sahte kimlik ve tapulara ise el konuldu.

        Burada operasyonla ilgili ortaya güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çete üyelerinin tapu devri sırasında kullandıkları dublör de görüntülere yansıdı.

        Operasyon kapsamında 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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