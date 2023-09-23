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        ÇBK Mersin - Hatay Büyükşehir Belediyesi: 107-74

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 21:41 Güncelleme: 23.09.2023 - 21:45
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        ÇBK Mersin - Hatay Büyükşehir Belediyesi: 107-74
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        SALON:ServetTazegül 

        HAKEMLER: Can Mavisu, Samet Biner, Sait Nedim Çelik

        ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 8, Vırag Csılla Kıss 12, Melis Gülcan 12, Laura Cornelıus 8, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 14, Elif Bati 5, Kuanitra Holingsvorth 8, Meltem Avcı 12, Alına Iagupova 16,

        HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Alexıs Renee Tolefree 34, Sena Işık , Betül Kutlu 3, Nuran Tutsak , Öykü Taşkın , Elanur Demir, Şara Baş 7, Katrına Marıe Pardee 30, 

        1'NCİ PERİYOT: 25-15 

        İLK YARI: 53-43

        3'NCÜ PERİYOT: 82-54

        İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında ÇBK Mersin, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 107-74 mağlup etti.

        Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya ÇBK Mersin; Vırag Csılla Kıss, Melis Gülcan, Laura Cornelıus, Şuğranur Hatice Sönmez ve Alına Iagupova beşlisi ile parkeye çıktı. Karşılaşmaya etkin başlayan ÇBK Mersin, ilk periyodu 25-15 tamamlarken ilk yarıyı da 53-43 tamamladı. 

        Maçın ikinci yarısında da etkinliğini sürdüren ÇBK Mersin, üçüncü periyodu 82-54 önde geçerken, maçı da 107-72 kazanarak taraftarını sevindirdi. 

         

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin - Mustafa ERCAN

        2023-09-23 21:40:49

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