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        Akdeniz'de av yasağı kalktı, balık fiyatları yüzde 80 düştü

        MERSİN'deav yasağının tamamen kalkmasıyla balıklar tezgahlarda yer almaya başladı. Geçen aylara göre balık fiyatları, yüzde 80 oranında ucuzladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 09:45 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:50
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        Akdeniz'de av yasağı kalktı, balık fiyatları yüzde 80 düştü
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        MERSİN'deav yasağının tamamen kalkmasıyla balıklar tezgahlarda yer almaya başladı. Geçen aylara göre balık fiyatları, yüzde 80 oranında ucuzladı.

        Akdeniz'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı 15 Eylül'de sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte tekneler Akdeniz'in mavi sularına açıldı. Balıkçıların avlarının bereketli geçmesiyle birlikte tezgahlar da dolmaya başladı. Bolluk sayesinde fiyatlar yüzde 70-80 oranında düştü. Vatandaşlar, uygun fiyatlara yoğun ilgi gösterdi.

        'PEK ÇOK ÇEŞİT BALIK 100 TL'NİN ALTINA DÜŞTÜ'

        Sezonun bollukla başladığını kaydeden Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, günlük taze, bol çeşit balığın tezgahlarda yerini aldığını kaydetti. Polat, "15 Eylül itibarıyla 'Vira bismillah' deyip av sezonunu başlattık, tüm balıkçılarımız denize açıldı. Mevsimin ilk balıkları geldi. Tezgahlarımızda bolluk var. Eylül, ekim, kasım ayları balığın bol olduğu aylardır. Fiyatlarımızda yüzde 70-80'e varan düşüşler var. Balık fiyatları çok uygun. Şu an 40-50 TL'ye hamsi, 70-80 TL'ye barbun satıyoruz. Pek çok çeşit balığı 100 TL'nin altında halkımıza sunuyoruz. Buradan büyükşehirlere balık gönderiyoruz. Balık kültürümüzü geliştirmemiz lazım. Omega 3 deposudur, bağışıklığı güçlendirir. Denizlerimizden taze taze getirip halkımıza sunuyoruz" dedi.

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