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         Definecilerin talanına uğrayan saklı hazine Adamkayalar için 'ören yeri' talebi

        MERSİNÜniversitesiFen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, definecilerin tahribatı nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Adamkayalar kabartmalarının bir an önce ören yeri statüsüne getirilip, güvenlik önlemleri alınmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 09:52 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:55
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         Definecilerin talanına uğrayan saklı hazine Adamkayalar için 'ören yeri' talebi
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        MERSİNÜniversitesiFen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, definecilerin tahribatı nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Adamkayalar kabartmalarının bir an önce ören yeri statüsüne getirilip, güvenlik önlemleri alınmasını istedi.

        Erdemli ilçesinde Şeytan Deresi Kanyonu'nda bulunan önemli arkeolojik değerleri arasında yer alan 11 erkek, 4 kadın, 2 çocuk, bir dağ keçisi ve kartaldan oluşan Adamkayalar kabartmalarına ulaşmak, sarp bir yamaçta yer alması nedeniyle zor bir şekilde gerçekleşiyor. Keçilerin bile zor inebildiği kayalıklardan geçerek Adamkayalar'a ulaşan meraklılar, bu anı kameralarla görüntüleyerek ölümsüzleştiriyor. Tüm bu zorluklara karşın Adamkayalar bölgesi bugüne kadar hiçbir tarihi kalıntı bulunmamasına karşın define avcıları tarafından talan ediliyor.

        'GÖBEKLİTEPE KADAR ÖNEMLİ'

        Kentin 60 kilometre batısında yer alan Adamkayalar'ın son derece önemli bir turizm cazibe merkezi olduğunu belirten Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, bölgenin hala ören yeri statüsü kazanmadığı için korunamadığını söyledi.

        Durukan,  "Adamkayalar'da maalesef ciddi eksikliğimiz var. Herhangi bir rehabilitasyon çalışması yapılmadı. Adamkayalar'a iniş çıkış oldukça tehlikeli hatta zahmetli. Yoğun bir talep görmesine rağmen gelen ziyaretçiler görmeden dönüyor. 90 derecelik bir yamaç inişi yapmak zorunda kalıyorlar. Adamkayalar, Nemrut kadar, Göbeklitepe kadar önemli bir nokta. Dolayısıyla Adamkayalar'ın bir an önce ören yeri statüsüne kazandırılması gerekiyor. Bununla ilgili bir proje hazırlanıp derhal uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Kentte henüz çok büyük boyutlu bir turizm faaliyeti söz konusu değil. Bunun en büyük sebebi turizm cazibe alanlarımızın eksikliği. Adamkayalar bu eksikliği giderebilecek nokta. Bölgeye yapılacak tesis, güvenlik önlemi, kamera ve ışıklandırma sistemi Adamkayalar'ı özel bir yer haline getirecektir. Bunlar çok basit projelerdir. Bir an önce hayata geçirirsek hem Mersin'in hem de Anadolu'nun yeni bir turizm cazibe alanı kazanabileceğini söyleyebiliriz" dedi.

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