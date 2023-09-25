Mersin'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı MERSİN'inTarsus ilçesinde silah kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 23 ruhsatsız silah ile 15 bin 456 sentetik hap ele geçirildi.

MERSİN'inTarsus ilçesinde silah kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 23 ruhsatsız silah ile 15 bin 456 sentetik hap ele geçirildi.

Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasında, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticareti yapan şebeke tespit edildi. Ekiplerin, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda 19 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 otomatik av tüfeği, 177 tabanca mermisi, 57 av tüfeği kartuşu ve bir ikametin bahçesinde şeftali ağaçlarının dallarına zulalanmış vaziyette 15 bin 456 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.