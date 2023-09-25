Hatayspor - Trabzonspor: 3-2
STAT:Mersin
HAKEMLER: Burak Şeker, Serkan Olguncan, Hüseyin Aylak
HATAYSPOR: Erce Kardeşler- Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 67 Görkem Sağlam), Kilama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam (Dk. 73 Oğuzhan Matur), Matondo (Dk. 84 Dadashov), Aburjania (Dk. 67 Fernandes), Strandberg, Dele-Bashiru, Rivas, Lamkel Ze
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Mehmet Can Aydın, Baniya, Eren Elmalı, Benkovic, Mendy, Bakasetas, Visca (Dk. 83 Trezeguet), Abdulkadir Ömür (Dk. 68 Berat Özdemir), Bardhi, Onuachu (Dk. 68 Enis Destan)
GOLLER: Dk. 72 Rivas, Dk. 88 Lamkel Ze, Dk. 90+7 Dele-Bashiru (Hatayspor) Dk. 44 Visca, Dk. 62 Onuachu (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Lamkel Ze, Fernandes, Dadashov, Rivas, Oğuzhan Matur, Dele-Bashiru (Hatayspor), Mendy, Bakasetas (Trabzonspor)
Süper Lig'in 6´ncı haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor´u 3-2 mağlup etti.
4´üncü dakikada gönderilen isabetli pasta topla buluşan Hataysporlu Lamkel Ze´nin şutunda top Uğurcan Çakır´ın ellerinde kaldı.
44´üncü dakikada Onuacu´nun kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Visca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
45´inci dakikada rakip ceza sahada topla buluşan Bardhi´nin şutunda top, kaleci Erce´de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
54´üncü dakikada Rivas´ın açtığı ortada rakip ceza alanında topla buluşan Lamkel Ze´nin dokunuşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
62´nci dakikada Eren Elmalı´nın sol kanattan getirdiği topla ceza sahasında buluşan Onuachu´nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
72´nci dakikada ceza alanında seken topla buluşan Rivas´ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2
88´inci dakikada ceza sahası dışından çekilen şuta ayağını uzatan Lamkel Ze´nin dokunuşunda top ağlarla buluştu: 2-2.
90+7´nci dakikada Mendes'in pasında topla buluşan Dele-Bashiru, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 3-2.
Mücadele Hatayspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2023-09-25 22:40:21