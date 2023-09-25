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        Hataysporlu Oğuzhan Matur, galibiyeti babasına sarılarak kutladı

        Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi. Maçın ardından Hataysporlu Oğuzhan Matur, tribünde bulunan depremzede babası Mehmet Matur´un yanına gitti. Baba Mehmet Matur da tribünden inerek, Hataysporlu oğluna sarılıp, galibiyeti gözyaşları içinde kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 23:21 Güncelleme: 25.09.2023 - 23:25
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        Hataysporlu Oğuzhan Matur, galibiyeti babasına sarılarak kutladı
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        Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi. Maçın ardından Hataysporlu Oğuzhan Matur, tribünde bulunan depremzede babası Mehmet Matur´un yanına gitti. Baba Mehmet Matur da tribünden inerek, Hataysporlu oğluna sarılıp, galibiyeti gözyaşları içinde kutladı.

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN

        2023-09-25 23:20:16

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