Hataysporlu Oğuzhan Matur, galibiyeti babasına sarılarak kutladı
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi. Maçın ardından Hataysporlu Oğuzhan Matur, tribünde bulunan depremzede babası Mehmet Matur´un yanına gitti. Baba Mehmet Matur da tribünden inerek, Hataysporlu oğluna sarılıp, galibiyeti gözyaşları içinde kutladı.
Giriş: 25.09.2023 - 23:21 Güncelleme: 25.09.2023 - 23:25
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi. Maçın ardından Hataysporlu Oğuzhan Matur, tribünde bulunan depremzede babası Mehmet Matur´un yanına gitti. Baba Mehmet Matur da tribünden inerek, Hataysporlu oğluna sarılıp, galibiyeti gözyaşları içinde kutladı.
DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN
2023-09-25 23:20:16