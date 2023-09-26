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        Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından

        Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan ve Hatayspor'un konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yendiği karşılaşmasının ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 00:55 Güncelleme: 26.09.2023 - 01:00
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        Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından
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        Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan ve Hatayspor'un konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yendiği karşılaşmasının ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel "Oyuncularıma maçtan önce de devre arasında da söyledim. Kazanacağımızı biliyorduk. Futbolun adaleti varsa maçın bize bir şekilde döneceğini biliyorduk. Penaltı pozisyonu var, gösterilebilecek kırmızı kartlar var. Fazla da hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama fiziksel olarak 65'den sonra oyunun bize döneceğini biliyorduk. Trabzonspor'un opsiyonlarını biliyorduk. Direkt oyunla uzun boylu oyuncularına gönderdikleri toplarla ikinci topu kazanarak gol pozisyonu bulmaya çalıştılar ve gol oldu. İstatistik olarak da hem topun bizde olması hem girdiğimiz pozisyonlar hem kenar ortalar hem de kullandığımız kornerlerle tüm maçın üstünlüğü bizim elimizdeydi. Rakibimizin 2 pozisyonu var. O da gösterdiğimiz ve çalıştığımız pozisyonlardı. Ancak fiziksel olarak 65'den sonra oyuncu değişikliklerinin de bize vermiş olduğu cevaba göre de oyuncularım müthiş bir galibiyeti hak ederek kazandılar" diye konuştu.

        NENAD BJELICA: SON 20 DAKİKA BİZİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

        Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise çok büyük hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Özellikle son 20 dakika bizim için hayal kırıklığı oldu. Maçın genelinde, 70 dakika oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Bu süre zarfında da zaten 2-0 öne geçtik, galip gelmeye de çok yakındık. İyi savunma yapıp, kontrataklarla golleri bulmaya çalışacaktık. Maalesef iyi savunma yapamadık. Bunun yanında hücumda da etkinlik gösteremeyince rakibimiz 3-2 öne geçti ve maçta bu şekilde sonlandı. Bizim adımıza bu maç sert bir darbe oldu. Çünkü arka arkaya aldığımız iyi galibiyetler, iyi oyunlar sonrasında bizim adımıza çok sert bir darbe oldu" ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Volkan Demirel'in açıklamaları

        -Nenad Bjelica'nın açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

        2023-09-26 00:54:54

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