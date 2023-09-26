Uyuşturucu imalathanesine baskında 439 bin hap ele geçirildi; 4 gözaltı MERSİN'inAnamur ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 439 bin uyuşturucu hap ve bu hapların imalatında kullanılan 3 makine ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'inAnamur ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 439 bin uyuşturucu hap ve bu hapların imalatında kullanılan 3 makine ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. 2 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dron destekli 130 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde imal edildiği tespit edilen bir adreste yapılan aramada, 439 bin uyuşturucu hap ve bu hapların imalatında kullanılan 3 makine ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.