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        Akkuyu´da 5'inci nükleer reaktör kabının sevkiyatı gerçekleşti

         RusyaDevlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için üretilen 5'inci nükleer reaktör kabının sevkiyatını gerçekleştirdi. Rosatom'un Volgodonsk'taki makine yapım bölümünden yapılan bu sevkiyat ile yalnızca bir yılda 5 sevkiyat tamamlanmış ve Rus nükleer mühendislik endüstrisi tarihinde bir rekor kırılmış oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:07 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:07
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        Akkuyu´da 5'inci nükleer reaktör kabının sevkiyatı gerçekleşti
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         RusyaDevlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için üretilen 5'inci nükleer reaktör kabının sevkiyatını gerçekleştirdi. Rosatom'un Volgodonsk'taki makine yapım bölümünden yapılan bu sevkiyat ile yalnızca bir yılda 5 sevkiyat tamamlanmış ve Rus nükleer mühendislik endüstrisi tarihinde bir rekor kırılmış oldu.

        Konuya ilişkin açıklama yapan Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, şunları söyledi:

        "Rosatom, Rusya'da ve Rusya dışında nükleer güç santrallerinin seri inşaatına başladığında mühendislik bölümümüzün iş yükü önemli ölçüde artmış oldu. Nükleer ekipman üreticileri bu görevin üstesinden başarıyla geliyor ve hatta yeni rekorlar kırıyor. Proje portföyümüz şu anda 11 ülkede 33 üniteden oluşuyor. Yani daha yapacak çok işimiz var. Atommash'ın güvenilir ve sistemli çalışması, tüm bu projelerin başarıyla ve zamanında uygulanacağı konusunda bize güven veriyor. Bu da küresel nükleer pazardaki lider konumumuzu koruyacağımız anlamına geliyor."

        Rosatom'un makine bölümü Atomenergomash'ın Genel Müdürü Igor Kotov da Volgodonsk makine yapım bölümü çalışanlarının bu başarısının üretimin en modern düzeyde modernizasyonunu, üretim süreçlerinin optimizasyonunu ve dijital teknolojilerin kullanılmasını sağlayan tüm ekibin 10 yıllık sıkı çalışmasına dayandığını ve vurguladı. Kotov, "Bugün Rosatom'un makine mühendisliği bölümü, ülkemizin gerçek teknolojik potansiyelinin canlı bir örneği ve sektörün daha da gelişmesi için güvenilir bir temel oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

        DENİZDE 3 BİN KİLOMETRE YOL KAT EDECEK

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva da konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

        "Akkuyu NGS projesinin yüksek hızda uygulanmasını büyük ölçüde, aralarında Atommash'ın da özel bir yeri olduğu Rus nükleer endüstrisinin önde gelen kuruluşlarına borçluyuz. Bir yıl içinde 5 modern reaktör kabının üretilmesi olağanüstü bir başarıdır. Bu, tesisin her çalışanının, işletme yönetiminin ve Rosatom´un büyük bir başarısıdır. Bu üretimin en üst sınırda yapılacak iş olmadığına eminim çünkü Atommash, Rus nükleer endüstrisindeki tüm işletmeler gibi yetenekli, istekli ve kendini adamış uzmanları istihdam ediyor. Akkuyu Nükleer, güvenilir ve sorumlu bir yüksek teknoloji ekipmanı tedarikçisi olan Atommash ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyor."

        Ekipman sevkiyatı kombine şekilde gerçekleştirilecek. Özel araçlarla fabrika iskelesine ulaştırılacak olan ekipman seti, varış noktasına kadar denizde 3 bin kilometre yol kat edecek.

        DHA-Genel - Türkiye-Mersin - DHA

        2023-09-26 13:06:48

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