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        Mersin'de PKK operasyonu: 12 gözaltı kararı

        MERSİN'de sosyal medya üzeninden terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulunan ve terörist cenazesine katılıp, pankart taşıdığı öne sürülen 12 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 07:29 Güncelleme: 27.09.2023 - 07:30
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        Mersin'de PKK operasyonu: 12 gözaltı kararı
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        MERSİN'de sosyal medya üzeninden terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulunan ve terörist cenazesine katılıp, pankart taşıdığı öne sürülen 12 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.

        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında terörist cenazesine katılıp, pankart taşıdığı  ve  sosyal medya hesaplarından örgütü övücü, özendirici nitelikte propaganda içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 12 kişiyi tespit etti. Savcılığın 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından ekipler, bu sabah operasyon için harekete geçti. Özel harekat timlerinin katıldığı, dron ile havadan destek verilen operasyonda 200 polis görev aldı. Demir kapıları, özel harekat timlerince koçbaşları ile kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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