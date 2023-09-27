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        /ek bilgi ve fotoğrafla// İstanbul'da DEAŞ operasyonu : 12 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 09:36 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:36
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        /ek bilgi ve fotoğrafla// İstanbul'da DEAŞ operasyonu : 12 gözaltı
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        ÖzdenATİK- İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı  tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan 14 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. 7 ilçede 14 farklı adrese yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi

        (FOTOĞRAF)

        DHA-Genel - Türkiye-Mersin -

        2023-09-27 09:35:45

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