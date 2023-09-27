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        16 yaşındaki Elif, 5 gündür kayıp

        MERSİN'dekoruma altına olduğu yurttan 5 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Özarıkan, her yerde aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 12:44 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:45
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        16 yaşındaki Elif, 5 gündür kayıp
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        MERSİN'dekoruma altına olduğu yurttan 5 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Özarıkan, her yerde aranıyor.

        Kent merkezinde koruma altında olduğu yurttan 5 gün önce ayrılan Elif Özarıkan´dan bir daha haber alınamadı. Anne ve babası ayrı yaşayan Özarıkan için yurt görevlileri polise başvurdu. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

        Elif Özarıkan´ın Tarsus´ta oturan dayısı Sezer Dadak, "Başına bir şey gelmesinden endişe ediyoruz. Devletimizden ve duyarlı halkımızdan yardım istiyoruz" dedi.

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