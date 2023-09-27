16 yaşındaki Elif, 5 gündür kayıp MERSİN'dekoruma altına olduğu yurttan 5 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Özarıkan, her yerde aranıyor.

MERSİN'dekoruma altına olduğu yurttan 5 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Özarıkan, her yerde aranıyor.

Kent merkezinde koruma altında olduğu yurttan 5 gün önce ayrılan Elif Özarıkan´dan bir daha haber alınamadı. Anne ve babası ayrı yaşayan Özarıkan için yurt görevlileri polise başvurdu. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Elif Özarıkan´ın Tarsus´ta oturan dayısı Sezer Dadak, "Başına bir şey gelmesinden endişe ediyoruz. Devletimizden ve duyarlı halkımızdan yardım istiyoruz" dedi.