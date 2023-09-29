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        Otomobille kamyonet çarpıştı; karı- koca öldü, 3 yaralı

        MERSİN´inTarsus ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada İlyas (61) ve eşi Aysel (60) Yörük çifti öldü, 2´si çocuk, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:47 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:50
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        Otomobille kamyonet çarpıştı; karı- koca öldü, 3 yaralı
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        MERSİN´inTarsus ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada İlyas (61) ve eşi Aysel (60) Yörük çifti öldü, 2´si çocuk, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yaramış Mahallesi Tuzla Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İlyas Yörük yönetimindeki 01 AAE 307 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Ilgın yönetimindeki 01 AEH 731 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki İlyas ve Aysel Yörük çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2´si çocuk, 3 kişi, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi´ne götürüldü.

        Kamyonet sürücüsünün yara almadığı kazada, hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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