Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Siloda temizlik yapan işçi, 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

        MERSİN'inTarsus ilçesinde, un fabrikasında çalışan Mustafa Bodur (41),  temizlik yaptığı sırada 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 06:14 Güncelleme: 30.09.2023 - 06:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siloda temizlik yapan işçi, 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'inTarsus ilçesinde, un fabrikasında çalışan Mustafa Bodur (41),  temizlik yaptığı sırada 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. 

        Olay, akşam saatlerinde ilçedeki bir un fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan Mustafa Bodur, bir arkadaşıyla beraber siloda kepek temizliği yaptığı sırada, 7 metre yükseklikten düştü. Yanında bulunan arkadaşının durumu diğer çalışanlara haber vermesi üzerine düştüğü yerden çıkartılan Mustafa Bodur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Bodur'un cansız bedeni morga kaldırıldı. 

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı

        Benzer Haberler

        Akdeniz'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatı yapan firmalar ödüllendiri...
        Akdeniz'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatı yapan firmalar ödüllendiri...
        Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyare...
        KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyare...
        Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı
        Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı
        Mersin'de erkenci limonun hasadı başladı
        Mersin'de erkenci limonun hasadı başladı
        Otomobille kamyonet çarpıştı; karı- koca öldü, 3 yaralı
        Otomobille kamyonet çarpıştı; karı- koca öldü, 3 yaralı