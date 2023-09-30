Mersin'de 2 DEAŞ'lı tutuklandı

MERSİN'de,DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Örgüt içinde faaliyet gösterip eleman temin eden 3 şüpheli tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması amacıyla Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada ele geçirilen çok sayıda materyale ve dokümana, incelenmek üzere, el koyuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.