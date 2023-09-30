Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 2 DEAŞ'lı tutuklandı

        MERSİN'de,DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 10:18 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 2 DEAŞ'lı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de,DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Örgüt içinde faaliyet gösterip eleman temin eden 3 şüpheli tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması amacıyla Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada ele geçirilen çok sayıda materyale ve dokümana, incelenmek üzere, el koyuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Siloda temizlik yapan işçi, 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
        Siloda temizlik yapan işçi, 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
        Akdeniz'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatı yapan firmalar ödüllendiri...
        Akdeniz'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatı yapan firmalar ödüllendiri...
        Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyare...
        KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyare...
        Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı
        Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı
        Mersin'de erkenci limonun hasadı başladı
        Mersin'de erkenci limonun hasadı başladı