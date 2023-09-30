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        Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken aday polise yakalandı

        MERSİN´deehliyet sınavında düzenekle kopya çeken M.S., sınav sonrası üzerindeki düzeneği çıkarırken polise suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:17 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:20
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        Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken aday polise yakalandı
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        MERSİN´deehliyet sınavında düzenekle kopya çeken M.S., sınav sonrası üzerindeki düzeneği çıkarırken polise suçüstü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı´nca yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı´nda kopya çekilmesi olaylarının artması üzerine sınav merkezlerinin çevresinde önlem aldı. Ekipler, Suphi Öner Öğretmenevi e-Sinav Merkezi´ndeki sınavdan çıkan M.S.´nin üzerindeki gizli cihazı H.E. ve N.M.´nin çıkartmaya çalıştığını fark etti. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan ön incelemede benzer şekilde çok sayıda kişinin sınavı usulsüzce geçmesini sağladığı tespit edildi.

        14 Ağustos´ta yine aynı düzenekle sınava girmeye çalışırken yakalanan Ç.S.'ye canlı teşhis işlemi yaptırıldığı ve kendisine cihazı yerleştirenlerin aynı kişiler olduğu belirlendi.

        9 DEFA BAŞARISIZ OLMUŞ

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan yazışmada, gizli cihazla sınava girdiği tespit edilen M.S.'nin 2021 yılından bu zamana kadar toplam 9 kez sınava girdiği ve başarısız olduğu, son sınava gizli cihazla girdiği ve 74 puan aldığı tespit edildi. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden ele geçirilen eşyalar arasında telefon ve cihaz düzeneği için özel tertibatlı iç çamaşırlarının bulunduğu anlaşıldı

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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