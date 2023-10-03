Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'deki terör operasyonunda 4 tutuklama

        MERSİN'deterörörgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 09:22 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'deki terör operasyonunda 4 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'deterörörgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, geçmişte Suriye'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüten ve propaganda yapan 4 şüpheliyi tespit etti. Bu kapsamda Silifke ve Akdeniz'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki çok sayıda materyal ile dokümana el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        İstanbul'da yaşandı! 13 yaşında kız çocuğu... Takside taciz!
        İstanbul'da yaşandı! 13 yaşında kız çocuğu... Takside taciz!
        "Oyuncular hazır, biz hazırız!"
        "Oyuncular hazır, biz hazırız!"
        Gülistan nine 85 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Gülistan nine 85 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı
        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde

        Benzer Haberler

        Motosiklette 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Motosiklette 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Mersin'de "2. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı" sergisi açıldı
        Mersin'de "2. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı" sergisi açıldı
        Mersin'de yağlık zeytinde hasat başladı
        Mersin'de yağlık zeytinde hasat başladı
        Mersin'de 4 yıl önceki cinayetle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutukland...
        Mersin'de 4 yıl önceki cinayetle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutukland...
        FETÖ'den 6 yıl hapisle aranan eski emniyet amiri yakalandı
        FETÖ'den 6 yıl hapisle aranan eski emniyet amiri yakalandı
        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri yakalandı
        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri yakalandı