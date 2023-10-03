Terör saldırısını öven şüpheli, Mersin'de gözaltına alındı

ANKARA'daİçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli Y.S., Mersin'de yakalandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından 'İçişleri Bakanlığı'nı havaya uçuracağımıza Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün ve Mersin Adliyesi'nin bana yaptığı haksızlıktan dolayı Mersin Emniyet Müdürlüğü'nü yada Mersin Adliyesi'ni havaya uçursanıza, bende sevinçten kına yakayım' şeklinde paylaşım yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hesabı incelemeye alan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, aynı hesaptan geçmiş tarihlerde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen İstanbul Taksim saldırısı ve Mersin Tece Polis Evi saldırısı eylemleri ile ilgili ve örgüt güdümünde yayın yapan televizyon kanalı hakkında övücü ve yapılan eylemleri destekleyici propaganda içerikli paylaşımlar yer aldığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi ve yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli Y.S., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.