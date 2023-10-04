Mersin ve Hatay'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 gözaltı

MERSİNve Hatay'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile istihbarat birimlerinin çalışmalarında, Suriye'den deniz yoluyla Hatay'a, oradan da kara yoluyla Mersin'e geldiği tespit edilen ve yasa dışı olarak Avrupa ülkelerine gitme arayışındaki düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirlendi. Mersin ve Hatay'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 5 düzensiz göçmen de can yelekleriyle birlikte yakalandı. Şüphelilerin, Suriye'deki organizatörlerle irtibatlı şekilde temin edilen kaçak göçmenlerin, deniz yoluyla farklı rotalar üzerinden Avrupa ülkelerine gidişlerini organize ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.