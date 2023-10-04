Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin ve Hatay'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 gözaltı

        MERSİNve Hatay'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin ve Hatay'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİNve Hatay'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile istihbarat birimlerinin çalışmalarında, Suriye'den deniz yoluyla Hatay'a, oradan da kara yoluyla Mersin'e geldiği tespit edilen ve yasa dışı olarak Avrupa ülkelerine gitme arayışındaki düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirlendi. Mersin ve Hatay'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 5 düzensiz göçmen de can yelekleriyle birlikte yakalandı. Şüphelilerin, Suriye'deki organizatörlerle irtibatlı şekilde temin edilen kaçak göçmenlerin, deniz yoluyla farklı rotalar üzerinden Avrupa ülkelerine gidişlerini organize ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Assos'ta 1700 yıllık keşif!
        Assos'ta 1700 yıllık keşif!
        Kahvehanede öldürülmüştü! Katili kiracısı çıktı!
        Kahvehanede öldürülmüştü! Katili kiracısı çıktı!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Tesadüfen Nobel
        Tesadüfen Nobel
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"

        Benzer Haberler

        Mersin'de tır yol kenarındaki mağazaya girdi, 7 kişi yaralandı
        Mersin'de tır yol kenarındaki mağazaya girdi, 7 kişi yaralandı
        Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
        Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
        Şehit annesi, üniversitede 'psikoloji' bölümünü kazandı
        Şehit annesi, üniversitede 'psikoloji' bölümünü kazandı
        Akdeniz Belediyesinden amatör spor kulüplerine nakdi destek
        Akdeniz Belediyesinden amatör spor kulüplerine nakdi destek
        Silifke'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Silifke'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Mersin'de sulama kanalına devrilen midibüsteki 10 tarım işçisi yaralandı
        Mersin'de sulama kanalına devrilen midibüsteki 10 tarım işçisi yaralandı