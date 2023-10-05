AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve büyükelçilik temsilcileri, ODTÜ Deniz Bilimleri´ni ziyaret etti

AVRUPABirliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberinde 11 ülkenin Ankara büyükelçilik temsilcileri Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nü gezdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberinde 11 ülkenin Ankara büyükelçilik temsilcileri Erdemli´deki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nü ziyaret etti. Meyer-Landrut ve büyükelçilik temsilcileri, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu'ndan enstitü ile ilgili bilgi aldı. Meyer-Landrut, "Öncelikle bizi misafir ettikleri için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir gün geçirdik. Akdeniz´in ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Avrupalı ortaklarınızla da birlikte çalışmalar yaptığınızı öğrendik. Bu güzel gezi için çok teşekkür ederiz" dedi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Salihoğlu ise "Bu ziyaret sırasında burada yaptıklarımızı aktarma imkanı bulduk. Bölgeyi, denizlerin üzerindeki farklı baskıları anlattık. Birçok Avrupa Birliği projeleri yürütüyoruz. Bu projelerimizi nasıl arttırabiliriz ve daha nasıl güzel çalışmalar yaparız, bu konularda konuştuk. Çok güzel bir gezi oldu. Katılımcılara çok teşekkür ederim" diye konuştu.