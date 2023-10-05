Mersin'de, otomobile zorla bindirilen kadın aranıyor MERSİN'de,dün gece, bir kadının zorla otomobile bindirildiği iddia edildi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınan kadın ile erkeğin bulunması için polis çalışma başlattı.

MERSİN'de,dün gece, bir kadının zorla otomobile bindirildiği iddia edildi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınan kadın ile erkeğin bulunması için polis çalışma başlattı.

Olay, dün gece Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen kadının yanında duran otomobilden inen erkek, iddiaya göre onu zorla araca bindirdi. Çığlık atıp yardım isteyen kadının otomobile bindirilme anı, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis araştırma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, henüz kimlikleri saptanamayan erkek ile kadını arıyor.