Hatayspor için hazırlanan tesise çimler serilmeye başlandı

Hataysporiçin Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımına devam edilen futbol sahasına çimler serilmeye başlandı.

Hatayspor'un karşılaşmalarını oynadığı ve antrenman yaptığı sahaların 6 Şubat depreminde kullanılamaz hale gelmesinin ardından 2023-2024 sezonunu Mersin´de geçiren Güney ekibinin antrenman sahası çalışmaları son hızla devam ediyor. Erdemli Atış Poligonu'nda yapımına devam edilen 2 futbol sahasının birinde çalışmaların sonuna gelindi. Antrenman sahası için İzmir´den getirilen özel çimler, futbol sahasına serilmeye başlandı. Çalışmaların devam ettiği futbol sahasının yaklaşık 1.5 ay sonra tamamlanması beklenirken Hatayspor´un en geç aralık ayı başında Erdemli´deki tesislerde çalışmalara başlaması bekleniyor.