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        ÇBK Mersin-Bursa Uludağ Basketbol: 90-71

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:44 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:44
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        ÇBK Mersin-Bursa Uludağ Basketbol: 90-71
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı, Haldun Çoban, Burak Erkan

        ÇBK MERSİN: Kiss 18, Melis Gülcan 9, Cornelius 9, Derin Yaya 5, Iagupova 13, Asena Yalçın 7, Sinem Ataş 15, Holingsvorth 4, Meltem Avcı 7, Studer 3, Şuğra Hatice Sönmez, Elif Bati

        BURSA ULUDAĞ BASKETBOL: Eventte Williams 18, Coulibaly 3, Tuba Poyraz 9, Avery Williams 8, Baptiste 24, İpek Garip 3, Miray Balotu 2, Eda Şahin 4

        1´İNCİ PERİYOT: 24-18

        DEVRE: 47-33

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 70-47

        5 FAUL: 38.24 Meltem Avcı (ÇBK Mersin)

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5´inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 90-71 yendi.

        Bu sonuçla ev sahibi takım ligdeki 3'üncü galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 3'üncü kez sahadan mağlup ayrıldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Soner AYDIN

        2023-10-07 18:43:56

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