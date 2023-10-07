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        10 gündür kayıp olarak aranıyordu; cesedi bulundu

        MERSİN´inTarsus ilçesinde 10 gün önce evinden ayrılan Yüksel Güzel'in (58) cansız bedeni bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 22:45 Güncelleme: 07.10.2023 - 22:50
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        10 gündür kayıp olarak aranıyordu; cesedi bulundu
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        MERSİN´inTarsus ilçesinde 10 gün önce evinden ayrılan Yüksel Güzel'in (58) cansız bedeni bulundu. 

        İlçede yaşayan Yüksel Güzel, 10 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri gelmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine başlatılan çalışma kapsamında; Güzel´in cansız bedeni tanınmaz halde bulundu.

        Güzel'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. 

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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