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        Mersin'de mobilya döşeme imalathanesinde yangın

        MERSİN'inToroslar ilçesindeki bir mobilya döşeme imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 19:08 Güncelleme: 08.10.2023 - 19:10
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        Mersin'de mobilya döşeme imalathanesinde yangın
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        MERSİN'inToroslar ilçesindeki bir mobilya döşeme imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Yalınayak Mahallesi'ndeki imalathanede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, iş yerinin üstündeki eve sıçramadan söndürüldü. Yangın hasara yol açarken, çıkış nedeniyle ilgilş çalışma başlatıldı. 

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