Hatayspor - Konyaspor: 3-1

STAT:MERSİN

HAKEMLER:Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam (Dk. 46 Strandberg), Dele-Bashiru, Aburjania (Dk. 78 Hodzic), Massanga (Dk. 90 Görkem Sağlam), Rivas, Lamkel Ze (Dk. 88 Maksimoviç), Dadashov (Dk. 78 Fernandes)

KONYASPOR: Bernandoni, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, N´Zonzi, Prip (Dk. 65 Muriç), Cicaldau (Dk. 65 Oliveira), Moreno (Dk. 81 Gökhan Töre), Cikalleshi (Dk. 73 Emrehan Gedikli)

GOLLER: Dk. 22 - Dk. 54 Dadashov, Dk. 84 Strandberg (Hatayspor)- Dk. 33 Prip (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dadashov, Hodzic, Volkan Demirel (Teknik direktör) (Hatayspor)

Süper Lig'in 8´inci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Konyaspor´u 3-1 mağlup etti.

3´üncü dakikada Hatayspor savunmasının arkasına sarkan Cikalleshi´nin aşırtmasında top ağlarla buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

5´inci dakikada rakip ceza sahası önünde topla buluşan Hatayspor´lu Dele-Bashiru´nun şutunda top kaleci Bernandoni'de kaldı.

17´nci dakikada baskıyla kazanılan topta, Dele-Bashiru'nun ceza sahası içinden çektiği şut savunmanın müdahalesi ile kale direğinin yanında kornere çıktı.

19´uncu dakikada soldan rakip ceza sahasında giren Dele-Bashiru´ya Ahmet Oğuz´un müdahalesi hakem tarafından penaltı olarak değerlendirildi.

22´nci dakikada penaltıda topun başına geçen Dadashov takımını öne geçirdi: 1-0.

24´üncü dakikada Konyasporlu Prip´in sert şutunda Erce Kardeşler topa iki hamlede sahip oldu.

32´nci dakikada ceza sahasında Cikalleshi´nin şutunda Erce´den seken topta sert vuruş çıkartan Prip eşitliği sağladı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

54´üncü dakikada Rivas´ın sağdan yaptığı ortaya düzgün kafa bir vuruşu yapan Dadashov takımını bir kez daha önce geçirdi: 2-1.

84´üncü dakikada Fernandes'in soldan yaptığı ortaya kafa ile vuran Strandberg topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Soner AYDIN

2023-10-08 21:10:13