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        Hatayspor - Konyaspor: 3-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 21:11 Güncelleme: 08.10.2023 - 21:15
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        Hatayspor - Konyaspor: 3-1
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        STAT:MERSİN

        HAKEMLER:Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam (Dk. 46 Strandberg), Dele-Bashiru, Aburjania (Dk. 78 Hodzic), Massanga (Dk. 90 Görkem Sağlam), Rivas, Lamkel Ze (Dk. 88 Maksimoviç), Dadashov (Dk. 78 Fernandes)

        KONYASPOR: Bernandoni, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, N´Zonzi, Prip (Dk. 65 Muriç), Cicaldau (Dk. 65 Oliveira), Moreno (Dk. 81 Gökhan Töre), Cikalleshi  (Dk. 73 Emrehan Gedikli)

        GOLLER: Dk. 22 - Dk. 54 Dadashov, Dk. 84 Strandberg  (Hatayspor)- Dk. 33 Prip (Konyaspor)

        SARI KARTLAR: Dadashov, Hodzic, Volkan Demirel (Teknik direktör) (Hatayspor)

        Süper Lig'in 8´inci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Konyaspor´u 3-1 mağlup etti.

        3´üncü dakikada Hatayspor savunmasının arkasına sarkan Cikalleshi´nin aşırtmasında top ağlarla buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

        5´inci dakikada rakip ceza sahası önünde topla buluşan Hatayspor´lu Dele-Bashiru´nun şutunda top kaleci Bernandoni'de kaldı.

        17´nci dakikada baskıyla kazanılan topta, Dele-Bashiru'nun ceza sahası içinden çektiği şut savunmanın müdahalesi ile kale direğinin yanında kornere çıktı.

        19´uncu dakikada soldan rakip ceza sahasında giren Dele-Bashiru´ya Ahmet Oğuz´un müdahalesi hakem tarafından penaltı olarak değerlendirildi.

        22´nci dakikada penaltıda topun başına geçen Dadashov takımını öne geçirdi: 1-0.

        24´üncü dakikada Konyasporlu Prip´in sert şutunda Erce Kardeşler topa iki hamlede sahip oldu.

        32´nci dakikada ceza sahasında Cikalleshi´nin şutunda Erce´den seken topta sert vuruş çıkartan Prip eşitliği sağladı: 1-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

        54´üncü dakikada Rivas´ın sağdan yaptığı ortaya düzgün kafa bir vuruşu yapan Dadashov takımını bir kez daha önce geçirdi: 2-1.

        84´üncü dakikada Fernandes'in soldan yaptığı ortaya kafa ile vuran Strandberg topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

        Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Soner AYDIN

        2023-10-08 21:10:13

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