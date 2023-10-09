Mersin'e şehit ateşi düştü IRAK'ınkuzeyinde devam eden Pençe Kilit-2 Harekatı Şehit Abdulkadir Güler operasyonunda bölgesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İs.Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke´nin (29) acı haberi, Mersin'deki ailesine ulaştı.

IRAK'ınkuzeyinde devam eden Pençe Kilit-2 Harekatı Şehit Abdulkadir Güler operasyonunda bölgesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İs.Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke´nin (29) acı haberi, Mersin'deki ailesine ulaştı.

Şehit İs. Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke´nin Mersin'in Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi annesi Züleyha Mutlu´ya verdi. Baba Davut Teke ise acı haberi Silifke ilçesine bağlı Taşucu bölgesinde aldı. Şehidin annesinin evinin önüne ve çevreye Türk bayrakları asıldı. Eve gelen şehidin yakınları ve komşuları, anne Züleyha Mutlu'ya taziyede bulundu.

Bekar olan şehit Mehmet Emre Teke´nin yarın defnedileceği belirtildi.