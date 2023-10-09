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        MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 23:58 Güncelleme: 09.10.2023 - 23:58
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        MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
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        MERSİN'EŞEHİTATEŞİ DÜŞTÜ

         

        IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit-2 Harekatı Şehit Abdulkadir Güler operasyonunda bölgesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İs.Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke´nin (29) acı haberi, Mersin'deki ailesine ulaştı.

        Şehit İs. Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke´nin Mersin'in Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi annesi Züleyha Mutlu´ya verdi. Baba Davut Teke ise acı haberi Silifke ilçesine bağlı Taşucu bölgesinde aldı. Şehidin annesinin evinin önüne ve çevreye Türk bayrakları asıldı. Eve gelen şehidin yakınları ve komşuları, anne Züleyha Mutlu'ya taziyede bulundu. 

        Bekar olan şehit Mehmet Emre Teke´nin yarın defnedileceği belirtildi.

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