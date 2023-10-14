Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Türkiye'de bölünmüş yol 5 kat arttı

        MERSİN'egelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2003 yılı öncesinde 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Şu anda Türkiye, tam 29 bin 105 kilometre bölünmüş yol üzerinde seyahat ediyor. 5 kata yakın bir artıştan söz ediyoruz" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:37 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu: Türkiye'de bölünmüş yol 5 kat arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'egelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2003 yılı öncesinde 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Şu anda Türkiye, tam 29 bin 105 kilometre bölünmüş yol üzerinde seyahat ediyor. 5 kata yakın bir artıştan söz ediyoruz" dedi. 

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programlara katılmak üzere Mersin'e geldi. Programı kapsamında ilk olarak Mersin Valiliği'ni ziyaret eden Uraloğlu burada İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı. Toplantıya Vali Ali Hamza Pehlivan, belediye başkanları, Mersin milletvekilleri ve kurum müdürleri katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "2002'de bir gelecek vizyonu ortaya koyarak iktidara gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğindeki AK Parti, savunma sanayinde yerlilik ve millilik, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye´nin önündeki 30- 40 yıl bekleyen sorunları fiilen çözdü. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. Milletimizi büyük yatırımlarla buluşturuyoruz, şaheserlerle yurdumuzu donatıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, sektörler bazında gerçekleştirdiğimiz yatırım yaklaşık 5,4 trilyon liranın üzerinde. 2003 yılı öncesinde 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Şu anda Türkiye, tam 29 bin 105 kilometre bölünmüş yol üzerinde seyahat ediyor. 5 kata yakın bir artıştan söz ediyoruz. Yine iç hat uçuş nokta sayımızı da 26'dan 57'ye çıkardık. İnsanımızı yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdık. Bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, demiryolları, havalimanları" dedi.

        Mersin'de hayata geçirilen yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kameraya yansıdı! Polisten kaçan alkollü sürücü yayayı ezdi!
        Kameraya yansıdı! Polisten kaçan alkollü sürücü yayayı ezdi!
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Dini nikahlı eşini vurmuş onun annesini öldürmüştü! O anlar kamerada!
        Dini nikahlı eşini vurmuş onun annesini öldürmüştü! O anlar kamerada!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Rusya TANAP’a ortak olabilir!
        Rusya TANAP’a ortak olabilir!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        2 gün önce evden çıktı, haber alınamıyor
        2 gün önce evden çıktı, haber alınamıyor
        Mersin'de Akkuyu NGS balık tutma etkinliği düzenlendi
        Mersin'de Akkuyu NGS balık tutma etkinliği düzenlendi
        MTOSB 30. yılını kutladı
        MTOSB 30. yılını kutladı
        Anamur Belediyesi, kadın çiftçilere ücretsiz avokado fidanı dağıttı
        Anamur Belediyesi, kadın çiftçilere ücretsiz avokado fidanı dağıttı
        Mersin'de otomobilin çarptığı iki yayadan biri öldü diğeri yaralandı
        Mersin'de otomobilin çarptığı iki yayadan biri öldü diğeri yaralandı
        Mersin'de 14 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mersin'de 14 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı