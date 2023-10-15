Kanseri 2 kez yendi; 'Bu hastalığın moralden başka ilacı yok' dedi MERSİN'deyakalandığımeme kanserini 2 kez yenip, şimdi de yumurtalık kanseri ile mücadele eden annesine bakan Semiha Işık (45), "Bu hastalığın moralden başka ilacı yok. Ne kadar kemoterapi, radyoterapi alsak da bu hastalığın asıl ilacı moral" dedi.

MERSİN'deyakalandığımeme kanserini 2 kez yenip, şimdi de yumurtalık kanseri ile mücadele eden annesine bakan Semiha Işık (45), "Bu hastalığın moralden başka ilacı yok. Ne kadar kemoterapi, radyoterapi alsak da bu hastalığın asıl ilacı moral" dedi.

Tarsus ilçesi Belen Mahallesi'nde yaşayan Semiha Işık, 2013'Te yapılan kontrollerde, meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi sonucu hastalığı yenen Işık'ın, 2020'de bu kez diğer memesinde kanser nüksetti. Bir süre sonra eşinden ayrılan Işık, yumurtalık kanseri ile mücadele eden annesi Hanife Işık (65) ile yaşamaya başladı. Semiha Işık, annesine bakmak için işini de bırakmak zorunda kaldı. Bir yandan kendi hastalığı ile uğraşan Işık, diğer yandan annesinin tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Hastalığı boyunca moralini yüksek tutan ve hastalığını ikinci kez yenen Işık, annesine de moral olmayı başardı.

'İYİLEŞME SÜRECİ MORALDEN GEÇİYOR'

2013'te ilk ameliyatını olup, ardından kemoterapi ve radyoterapi gördüğünü anlatan Semiha Işık, "Kontrollerim çok güzel gidiyordu. 2019'da düştüm, kolum kırıldı. 1 yıl sonra diğer mememde hastalığım nüksetti. Onkoloji doktoru bana hiçbir şeyimin olmadığını, 1 yıl sonra yeniden gelmemi söyledi. Ama kendimdeki değişikliklerin farkındaydım. 'İnsanın ilk olarak doktoru kendi olmalı' derler; onun için genel cerrahiye kendim gittim. Biyopsi yapıldı ve göğsümde sıvı biriktiği anlaşıldı. Sıvı temiz çıktı ama dokuda yine kanser hücresi rastlandı. Yeniden ameliyat oldum. Zor bir süreçti ama şu an kendimi toparladım, hastalığı atlattım. 6 ayda bir kontrole gidiyorum. Bu hastalığın iyileşme süreci moralden geçiyor. Eğer ki moralsizlikten ölecek biri varsa; o da bendim. Çünkü eşimle zor günler geçirdim. çok çatıştık, fikir ayrılığı yaşadık. Beni doktora götürmek istemedi. Bu hastalığın moralden başka ilacı yok. Ne kadar kemoterapi, radyoterapi alsak da bu hastalığın asıl ilacı moral" dedi.

'BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN'

Kanser hastası annesi ile hayat mücadelesi verdiğini dile getiren Işık, "Anneme ben bakıyorum. LÖSEV bana örnek oldu. 2019'da LÖSEV ile tanıştım. Sürekli beni aradılar, hatırımı sordular. Yakın akrabalarım bile uzak kalıyor. Ama LÖSEV beni yalnız bırakmadı. Kanser bulaşıcı bir hastalık değil. Hayatta her şey insanın başına gelebiliyor. 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Sürekli kontrollerinizi yapın. Meme kanseri ile ilgili LÖSEV artık yetişkinlere de müdahale ediyor. Her konuda destek oluyorlar" diye konuştu.