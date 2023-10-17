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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:22 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:22
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        Müslüme'ninöldürülmesindenberaat eden dedeye gelinine yönelik cinsel istismar suçundan 33 yıl hapis

         MERSİN'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ı (3) öldürme suçundan delil yetersizliğinden beraat eden dede Hasan Yağal (72), gelinine yönelik 'cinsel cinsel saldırı´ gelininden olan öz kızına ise sarkıntılık suçundan toplam 33 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İndirim uygulamayan mahkeme heyeti, ayrıca Müslüme'nin faili meçhul kalan katil zanlısı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

        DHA-Gündem - Türkiye-Mersin -

        2023-10-17 13:21:06

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