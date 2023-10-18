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        Mersin'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı

        MERSİN'demaddi durumu iyi olmayan, bankadan kredi çekebilme imkanı bulunmayan vatandaşlara yüksek faiz karşılığı para verdikleri, paranın ödenmemesi durumunda ise, mağdurları tehdit ve darbettikleri tespit edilen 12 şüpheliden 7'si yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:40
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        Mersin'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı
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        MERSİN'demaddi durumu iyi olmayan, bankadan kredi çekebilme imkanı bulunmayan vatandaşlara yüksek faiz karşılığı para verdikleri, paranın ödenmemesi durumunda ise, mağdurları tehdit ve darbettikleri tespit edilen 12 şüpheliden 7'si yakalandı.

        Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında,  Tarsus ve Mersin genelinde şüphelilerin, maddi durumu iyi olmayan veya bankadan kredi çekebilme imkanı bulunmayanlara, yüksek oranlarda faiz karşılığı para verdikleri belirlendi. Verilen para için uygulanan aylık faizin ödenmemesi durumunda şüphelilerin, mağdurlara tehdit ettikleri, hakarette bulundukları ve darbederek paranın tahsilini sağladıkları tespit edildi.   

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin 48 ayrı olayda 54 müştekiye faiz karşılığı para verdikleri, banka hesapları üzerinden 448 bin 235 lira almak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik özel harekat destekli 180 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 9,19 çapında fişek, 1 çek ve senet ile çok sayıda doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma devam ediyor.  

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