Çaldıkları araçların şasi numaralarını değiştiren şüpheliler yakalandı MERSİN'inErdemli ilçesinde otomobil çalan 2 şüpheliden S.Z. tutuklandı, İ.B.C. ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, şasi numarası basmaya yarayan lazer baskı numarası, şasi numaraları birbiriyle değiştirilmiş 2 araç ve yurt dışından 10 gün önce getirilmiş otomobil ele geçirildi.

MERSİN'inErdemli ilçesinde otomobil çalan 2 şüpheliden S.Z. tutuklandı, İ.B.C. ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, şasi numarası basmaya yarayan lazer baskı numarası, şasi numaraları birbiriyle değiştirilmiş 2 araç ve yurt dışından 10 gün önce getirilmiş otomobil ele geçirildi.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine çalıntı bir otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Aracın Adnan Menderes Mahallesi'nde park halinde olduğunu belirleyen ekipler, S.Z. ve İ.B.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, şasi numarası basmaya yarayan lazer baskı makinesi, 2 tabanca, 44 mermi, 3 araç anahtarı ve 25 gram esrar geçirdi.

Şüphelilerin evlerinin çevresinde yapılan araştırmalarda ise anahtarların ait olduğu 2 otomobil ve 1 minibüs bulundu. Yapılan imcelemede, minibüs ile otomobilin şasi numaralarının birbiriyle değiştirildiği belirlendi. Diğer otomobilin ise 10 gün önce yurt dışından getirildiği tespit edildi.

`Oto hırsızlığı´, `resmi belgede sahtecilik´ ve `kaçakçılık´ suçlarından adli işlem yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. S.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İ.B.C. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Çalıntı araç, sahibine teslim edildi.