Yenişehir Triatlonu'nda heyecan yarın başlayacak

AvrupaTriatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, yarın Mersin'de start alacak.

Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, yarın Mersin'de başlayacak. Avrupa Triatlon Kupası, yarın 13.30'da Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleşecek. Dünyanın en iyi triatletlerinin sahne alacağı organizasyonda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 25 ülkeden 280 sporu yarışacak. Büyükler ve gençler kategorilerinde yarışılacak müsabakalarda, sporcular ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzecek. Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina Kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürecek. Etabı bitiren katılımcılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koşacak. Aynı zamanda, organizasyon bünyesinde Avrupa Triatlon Gençler Kupası ile Türk sporcuların katılımıyla puanlı lig yarışları ve sprint müsabakaları da gerçekleştirilecek. Organizasyonla beraber Avrupa ve Türkiye'deki sezon yarışları tamamlanacak.

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun (TTF) desteğiyle, Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonun tanıtım toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Pascal Salamin ve sporcular katıldı. Organizasyona ev sahipliği yapacak olan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit organizasyonun kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi. Özyiğit, "Yenişehir parkuru, bugün triatlonda sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en güzel parkurlarından biri olarak kayıtlara geçmiş durumda. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bu organizasyonu Yenişehir'de yapabilmek bizim için gurur meselesi. Kentin tanıtımı ve görünür olmasında çok kıymetli bir organizasyon. Gelecek yıl inşallah Dünya Triatlon Kupası yarışlarını Yenişehir'de yapacağız. Böyle bir organizasyonun hazırlıkları için çalışıyoruz" dedi.