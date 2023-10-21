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        Avrupa Tiratlon Kupası'na Türkiye damgası 

        Mersin'dedüzenlenen Avrupa Triatlon Gençler Kupası'nda genç kadınlar kategorisinde milli triatlet Selinay Tuğçe Kır, 1 saat 5 dakika 16 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 16:52 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:55
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        Avrupa Tiratlon Kupası'na Türkiye damgası 
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        Mersin'dedüzenlenen Avrupa Triatlon Gençler Kupası'nda genç kadınlar kategorisinde milli triatlet Selinay Tuğçe Kır, 1 saat 5 dakika 16 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.

        Avrupa Triatlon Gençler Kupası, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun (TTF) desteği ve Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde Mersin'de düzenlendi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 25 ülkeden 280 sporunun katıldığı Yenişehir Avrupa Triatlon Gençler Kupası'nın ilk ayağı olan genç kadınlar kategorisi 20 sporcu yarıştı. Yüzme ile başlayan yarış, bisiklet ve koşu ile tamamlandı. Genç kadınlar kategorisinde yarışan sporcuların, denizde yüzüp bisiklet sürdükten sonra koşu alanına geçiş yaptığı parkurda milli trialet Selinay Tuğçe Kır, 1 saat 5 dakika 16 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Hollandalı Merel Veltman 1 saat 5 dakika 43 saniyelik derecesiyle ikinci, Letonyalı Beatu Bula 1 saat 6 dakika 5 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

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