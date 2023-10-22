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        Avrupa Triatlon Kupası sona erdi

        Mersin´dedüzenlenen Avrupa Triatlon Kupası, elit kategorisinin koşulması ile son buldu. Elit erkeklerde İtalyan triatlet Samuele Angelini, elit kadınlarda ise Birleşik Krallık'tan Annabel Morton 1'inci oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 19:37 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:40
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        Avrupa Triatlon Kupası sona erdi
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        Mersin´dedüzenlenen Avrupa Triatlon Kupası, elit kategorisinin koşulması ile son buldu. Elit erkeklerde İtalyan triatlet Samuele Angelini, elit kadınlarda ise Birleşik Krallık'tan Annabel Morton 1'inci oldu.

        Türkiye Triatlon Federasyonu'nun desteği, Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde 25 ülkeden 280 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun 2'nci gün yarışları, Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleştirildi. Yarışmanın elit erkekler 2´nci bölümünde sporcular, ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzdü. Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina Kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre mesafe kat etti. Etabı bitiren katılımcılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koştu.

        Elit erkeklerde İtalyan triatlet Samuele Angelini, 52 dakika 13 saniye ile birincilik madalyasını kazandı. Birleşik Krallık'tan Marcus Dey'in, Angelini'nin ardından 2 saniye farkla ikinci bitirdiği müsabakayı, Fransız Louis Vitiello 52 dakika 19 saniyeyle üçüncü olarak tamamladı.

        Avrupa Triatlon Kupası yarışlarında dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Törende Vali Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Pascal Salamin tarafından sporculara verildi.

        Öte yandan sabah yapılan Elit kadınlar kategorisinde Birleşik Krallık'tan Annabel Morton, 58 dakika 29 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Morton'un arkasında 4 saniye farkla yarışı tamamlayan Almanyalı Franka Rust ikinci, aynı ülkeden Julia Bröcker ise 58 dakika 50 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Sporcuların hazırlanması

        - Sporcuların denize koşması

        - Sporcuların denizde yüzmesi

        - Sporcuların denizden çıkması

        - Sporcuların bisikletle sürmesi

        - Sporcuların koşması

        - Sporcuların finişe gelmesi

        - Finişte yerde yatan sporcular

        - Ödül töreninden genel ve detay,

         

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Yenişehir - Mustafa ERCAN

        2023-10-22 19:36:55

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