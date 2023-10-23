Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hastane otoparkında hemşire eşini öldürüp, intihar etti

        MERSİN'inMut ilçesinde Şuayip Kaya (39), boşanma aşamasındaki hemşire eşi Ayfer Kaya'yı (42), görev yaptığı hastanenin otoparkında tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastane otoparkında hemşire eşini öldürüp, intihar etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'inMut ilçesinde Şuayip Kaya (39), boşanma aşamasındaki hemşire eşi Ayfer Kaya'yı (42), görev yaptığı hastanenin otoparkında tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

        Olay, gece saatlerinde Mut Devlet Hastanesi´nin otoparkında meydana geldi. Orman İşletmesi'nde görevli Şuayip Kaya, boşanma aşamasındaki hemşire eşi Ayfer Kaya ile görev yaptığı hastanenin otoparkında buluştu. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şuayip Kaya, beylik tabancasını çekerek eşine ateş etti. Ayfer Kaya kanlar içerisinde yere yığılırken, Şuayip Kaya, bu kez tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini saptadı. Kaya çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Şuayip ve Ayfer Kaya çiftinin, biri kanser tedavisi gören 10 ve 4 yaşlarında 2 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Süper Fener!
        Süper Fener!

        Benzer Haberler

        Mersin'de eşini silahla vuran kişi intihar etti
        Mersin'de eşini silahla vuran kişi intihar etti
        Avrupa Triatlon Kupası sona erdi
        Avrupa Triatlon Kupası sona erdi
        Avrupa Triatlon Kupası elit kadınlar kategorisinde birinci Annabel Mortan o...
        Avrupa Triatlon Kupası elit kadınlar kategorisinde birinci Annabel Mortan o...
        ÇBK Mersin, başantrenör Olcay Orak ile anlaştı
        ÇBK Mersin, başantrenör Olcay Orak ile anlaştı
        Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası sona erdi
        Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası sona erdi
        Mersin'deki Avrupa Triatlon Kupası'nda ikinci gün yarışları başladı
        Mersin'deki Avrupa Triatlon Kupası'nda ikinci gün yarışları başladı