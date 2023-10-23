Motosikletiyle, otomobilin açılan kapısına çarpan kurye, kamyonetin altında kalıp öldü

MERSİN'demotosikletiyle, sürücüsünün inmek için açtığı otomobilin kapısına çarpıp düşen motokurye Bilal Şık (20), arkadan gelen kamyonetin altına kalıp yaşamını yitirdi. Şık´ın cenazesinin ardından bir araya gelen motokuryeler, trafikte diğer araç sürücülerinin kendilerini fark etmediğini belirterek, şehir turu atıp tepkilerini dile getirdi.

Kaza, Toroslar ilçesi Kuvai Milliye Caddesi´nde meydana geldi. Kuryelik yapan Bilal Şık´ın kullandığı motosiklet, otomobilini park edip inmek isteyen R.G.'nin açtığı kapıya çarparak devrildi. Yere düşen Şık, arkadan gelen Y.M. yönetimindeki kamyonetin altında kaldı. Yaralanan Bilal Şık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bilal Şık´ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Motokurye Bilal Şık´ın meslektaşları, bugün bir araya geldi. Mersin Motorlu Motorsuz Kuryeler Derneği Başkanı Muhammed Lale, "İnsanların eğitilmesi şart. Eğitim sadece kuryelere eğitim değil. Sivil vatandaşlarımız trafikte iki teker sürücülerini, bisiklet veya motosikletlileri fark etmiyor. Dalgınlıkla veya istemeden de olsa ölümlerle sonuçlanan kazalar var. Televizyonlarda konuyla ilgili kamu spotu yayınlanmasını istiyoruz" dedi.

'ÖNCELİK VERİLSİN'

Kurye Bahar Çiçekli de trafikte kuryelerin ikinci sınıf araç muamelesi gördüğünü belirterek, "Biz bu yolun vergisini veriyoruz aslında. Öncelikle toplumdan istediğim, bize trafikte biraz daha öncelik verilmesi. Biz, tehlikeli işler statüsüne alınmak istiyoruz. Biz bir kaza yaptığımızda bu iş kazası sayılmadığı için eğer motosikleti kullanabilecek durumdaysak çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim bir rapor alma, işe ara verme gibi bir hakkımız kesinlikle yok" diye konuştu.

Motokurye Yunus Timlik ise trafikte sürücülerin kendilerini görmelerini istedi.

Konuşmaların ardından motosikletli kuryeler, şehir turu atıp, kornolara basarak tepkilerini dile getirdi.