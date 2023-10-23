Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Motosikletiyle, otomobilin açılan kapısına çarpan kurye, kamyonetin altında kalıp öldü

        MERSİN'demotosikletiyle, sürücüsünün inmek için açtığı otomobilin kapısına çarpıp düşen motokurye Bilal Şık (20), arkadan gelen kamyonetin altına kalıp yaşamını yitirdi. Şık´ın cenazesinin ardından bir araya gelen motokuryeler, trafikte diğer araç sürücülerinin kendilerini fark etmediğini belirterek, şehir turu atıp tepkilerini dile getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:52 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletiyle, otomobilin açılan kapısına çarpan kurye, kamyonetin altında kalıp öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'demotosikletiyle, sürücüsünün inmek için açtığı otomobilin kapısına çarpıp düşen motokurye Bilal Şık (20), arkadan gelen kamyonetin altına kalıp yaşamını yitirdi. Şık´ın cenazesinin ardından bir araya gelen motokuryeler, trafikte diğer araç sürücülerinin kendilerini fark etmediğini belirterek, şehir turu atıp tepkilerini dile getirdi.

        Kaza, Toroslar ilçesi Kuvai Milliye Caddesi´nde meydana geldi. Kuryelik yapan Bilal Şık´ın kullandığı motosiklet, otomobilini park edip inmek isteyen R.G.'nin açtığı kapıya çarparak devrildi. Yere düşen Şık, arkadan gelen Y.M. yönetimindeki kamyonetin altında kaldı. Yaralanan Bilal Şık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bilal Şık´ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        Motokurye Bilal Şık´ın meslektaşları, bugün bir araya geldi. Mersin Motorlu Motorsuz Kuryeler Derneği Başkanı Muhammed Lale, "İnsanların eğitilmesi şart. Eğitim sadece kuryelere eğitim değil. Sivil vatandaşlarımız trafikte iki teker sürücülerini, bisiklet veya motosikletlileri fark etmiyor. Dalgınlıkla veya istemeden de olsa ölümlerle sonuçlanan kazalar var. Televizyonlarda konuyla ilgili kamu spotu yayınlanmasını istiyoruz" dedi.

        'ÖNCELİK VERİLSİN'

        Kurye Bahar Çiçekli de trafikte kuryelerin ikinci sınıf araç muamelesi gördüğünü belirterek, "Biz bu yolun vergisini veriyoruz aslında. Öncelikle toplumdan istediğim, bize trafikte biraz daha öncelik verilmesi. Biz, tehlikeli işler statüsüne alınmak istiyoruz. Biz bir kaza yaptığımızda bu iş kazası sayılmadığı için eğer motosikleti kullanabilecek durumdaysak çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim bir rapor alma, işe ara verme gibi bir hakkımız kesinlikle yok" diye konuştu.

        Motokurye Yunus Timlik ise trafikte sürücülerin kendilerini görmelerini istedi.

        Konuşmaların ardından motosikletli kuryeler, şehir turu atıp, kornolara basarak tepkilerini dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        İzlanda'da 48 yıl sonra bir ilk
        İzlanda'da 48 yıl sonra bir ilk
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Mersin'deki polisevi saldırısı davasında 5 sanığa tahliye
        Mersin'deki polisevi saldırısı davasında 5 sanığa tahliye
        Babasını boğarak öldürdü
        Babasını boğarak öldürdü
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Rigoletto" operasını sahneleyecek
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Rigoletto" operasını sahneleyecek
        Aile yadigarı dikiş makinesiyle yaptığı ürünlerle 43 yıldır çeyizleri süslü...
        Aile yadigarı dikiş makinesiyle yaptığı ürünlerle 43 yıldır çeyizleri süslü...
        Mersin'de öğrenci yurdunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de öğrenci yurdunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de babasını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
        Mersin'de babasını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı