Mersin'de 13 adet 8x8 konteyner taşıyıcı 'Derman' teslimatı CUMHURBAŞKANLIĞISavunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı´nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Koluman A.Ş tarafından yürütülen 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi'nde 13 aracın teslimatı gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞISavunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı´nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Koluman A.Ş tarafından yürütülen 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi'nde 13 aracın teslimatı gerçekleştirildi.

Koluman A.Ş.'de gerçekleştirilen teslimat törenine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tümgeneral Alparslan Işık, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık ile askeri yetkililer ve çalışanlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saltık, "Savunma sanayii için yaptığımız ürünler bizim için ayrı gurur ve mutluluk kaynağı. Savunma sanayiine yönelik üretim kapasitemizi artırıyoruz. Teknolojideki en son gelişmelerle ürünlerimize adapte etme gayreti içerisindeyiz" dedi.

'EĞER SİZ TSK´YA BİR ÜRÜN TESLİM ETTİYSENİZ, O DÜNYADA KABUL GÖRÜYOR'

Törende konuşan Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, "Ülkelerde şu merak ediliyor, Türkiye, savunma sanayiinde bu gelişmeyi nasıl başardı? Bizim başarımızın arkasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi, güçlü bir ordumuzun, güçlü bir emniyet teşkilatımızın bulunması yer alıyor. Onlar ciddi bir güç, ciddi bir referans. Onların istemleri, ürünleri kullanması, onların kabul şartları, dünyada da önemli bir itibar göstergesi. Eğer siz TSK´ya bir ürün teslim ettiyseniz, o dünyada kabul görüyor" dedi.

Konuşmaların ardından Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Şeker, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tümgeneral Alparslan Işık'a temsili teslim belgesi ve 13 Derman'ın anahtarını verdi. Törenin sonunda Vali Pehlivan ve Başkan Yardımcısı Şeker, aracın test sürüşünü yaptı.