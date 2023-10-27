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        Hatayspor - Kayserispor: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 22:37 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:40
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        Hatayspor - Kayserispor: 1-2
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        STAT:Mersin

        HAKEMLER:Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Selahattin Altay

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Rivas (Dk. 76 Fernandes), Kilama, Burak Bekaroğlu (Dk. 87 Hodzic), Ghoulam, Massanga (Dk. 76 Ömer Faruk Beyaz) , Aburjania (Dk. 62 Aabid), Strandberg (Dk. 62 Kerim Alıcı), Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Dadashov

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Carole, Attamah, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Baran Gezek), Karimi, Boa Morte (Dk. 79 Ramazan Civelek), Cardoso (Dk. 70 Uzodimma), Mane (Dk. 89 Ackah), Thiam (Dk. 79 Bahoken)

        GOLLER: Dk. 69 (P) Dadashov (Hatayspor), Dk. 34 Burak Bekaroğlu (K.K), Dk. 47 Boa Morte (Kayserispor)

        SARI KART: Burak Bekaroğlu, Dele-Bashiru, Dadashov, Bekaj, Aabid (Hatayspor)

        Hatayspor, Süper Lig'in 10´uncu haftasında Kayserispor'a sahasında 2-1 mağlup oldu.

        10´uncu dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı konuk Kayserispor´dan geldi. Rakip ceza alanına sağdan giren Boa Morte´nin şutunda top auta çıktı.

        18´inci dakikada takım arkadaşının pasında savunma arkasına sarkan Kayserisporlu Thiam´ın vuruşunda top soldan dışarı çıktı.

        23´üncü dakikada çizgiye inen takım arkadaşının pasında topla buluşan Hataysporlu Massanga´nın şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.

        33´üncü dakikada Kayserispor öne geçti. Soldan rakip sahasına giren Karimi´nin penaltı noktasına açtığı ortada topla buluşan Boa Morte´nin vuruşunda top Burak Bekaroğlu´na çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

        41´inci dakikada Lamkel Ze'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dele-Bashiru, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci çıkardı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor´un 1-0 üstünlüğü ile sonu erdi.

        47´nci dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Mane'nin soldan kullandığı kornerde arka direkte kafa vuruşu yapan Boa Morte farkı ikiye çıkardı: 0-2.

        66´ncı dakikada ceza alanına gelen pasta topla buluşan Dadashov´a Karimi´nin müdahalesi hakem tarafından penaltı olarak değerlendirdi.

        69´uncu dakikada Dadashov penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

        80´inci dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Bahoken´in kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta Erce gole izin vermedi.

        Karşılaşma konuk sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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