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        Halı saha maçında kalp krizi geçirip öldü; fenalaştığı anlar kamerada

        MERSİN´inTarsus ilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçiren Orhan Tosun (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tosun'un top ayağındayken fenalaşıp yığıldığı anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 01:12 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:15
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        Halı saha maçında kalp krizi geçirip öldü; fenalaştığı anlar kamerada
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        MERSİN´inTarsus ilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçiren Orhan Tosun (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tosun'un top ayağındayken fenalaşıp yığıldığı anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçedeki bir halı sahada meydana geldi. Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan evli, iki çocuk babası Orhan Tosun, arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı yaptığı sırada, top ayağındayken fenalaşıp, zemine düştü. Tosun´un arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Halı sahaya gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tosun, Tarsus Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Tosun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        Öte yandan, Tosun´un kalp krizi geçirdiği anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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