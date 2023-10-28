HALI SAHA MAÇINDA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ; FENALAŞTIĞI ANLAR KAMERADA  

MERSİN´inTarsusilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçiren Orhan Tosun (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tosun'un top ayağındayken fenalaşıp yığıldığı anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki bir halı sahada meydana geldi. Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan evli, iki çocuk babası Orhan Tosun, arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı yaptığı sırada, top ayağındayken fenalaşıp, zemine düştü. Tosun´un arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Halı sahaya gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tosun, Tarsus Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Tosun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Tosun´un kalp krizi geçirdiği anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.