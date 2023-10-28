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        Zeynep'ten yeni protez bacakları için başlattığı yardım kampanyasına destek çağrısı

        MERSİN'debedensel engelli Zeynep İnce (25), artık kullanılamaz hale gelen protez bacaklarının 72 bin euro tutarındaki yenisinin alınması için Valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. Eski protez nedeniyle bacaklarında yara oluşan İnce, kampanyada şu ana kadar 500 bin lira toplandığını belirterek, yardım çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:25
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        Zeynep'ten yeni protez bacakları için başlattığı yardım kampanyasına destek çağrısı
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        MERSİN'debedensel engelli Zeynep İnce (25), artık kullanılamaz hale gelen protez bacaklarının 72 bin euro tutarındaki yenisinin alınması için Valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. Eski protez nedeniyle bacaklarında yara oluşan İnce, kampanyada şu ana kadar 500 bin lira toplandığını belirterek, yardım çağrısında bulundu.

        Mersin'de bir kamu kurumunda memur olan Zeynep İnce, doğuştan, tibia agenezi (Kaval kemiği eksikliği) rahatsızlığı nedeniyle 5 yaşında 2 bacağını da kaybetti. 13 yaşında kullanmaya başladığı protezleri eskiyince rahat hareket edemeyen ve yaralar oluşan İnce'nin talep ettiği biyonik mikroişlemcili protez bacaklar için 72 bin 200 euro (Yaklaşık 2 milyon160 bin TL) talep edildi. Bu parayı ödeme imkanı olmayan İnce, Mersin Valiliği'nin izniyle yardım kampanyası başlattı.

        Zeynep İnci'nin sosyal medyadan da destek istediği kampanyasında şu ana kadar 500 bin lira toplandı. Eski protezlerinin kendini çok rahatsız ettiğini belirten İnce, "2013'te cüzi bir miktara aldığım protezlerim kullanım ömrü 10 sene olmasına rağmen aktif olduğum için 7'nci senesinde arızalanmaya başladı. Şu an yeni bir proteze ihtiyacım var. Kilit sistemi olmadığı için yürümekte zorlanıyorum. Soketleri bacağımda yaralar oluşturdu. Yeni bir protez için kampanya başlattım. 1 yıl süre ile açıldı kampanya. Ancak bacağımda oluşan yaralar hayatımı olumsuz etkilediği için daha kısa sürede tamamlamak istiyorum" dedi. 

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