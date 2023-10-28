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        Halı sahada kalp krizi geçirmişti; toprağa verildi

        MERSİN´inTarsus ilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Orhan Tosun (41), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:15
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        Halı sahada kalp krizi geçirmişti; toprağa verildi
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        MERSİN´inTarsus ilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Orhan Tosun (41), toprağa verildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki bir halı sahada meydana geldi. Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Tosun, arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı yaparken, top ayağındayken fenalaşıp, zemine düştü. Tosun´un arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tosun, Tarsus Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Tosun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Orhan Tosun´un cenazesi, ilçeye bağlı Sucular Mezarlığı´nda toprağa verildi. Tosun'un bir ay önce göğüs ağrısı yaşadığı ancak doktora gitmediği belirtildi.

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