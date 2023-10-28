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        Mersin'de öğrencilerden Cumhuriyet'in 100'üncü Yıl koreografisi

        MERSİN'deöğrenciler, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla okul bahçesinde '100'üncü yıl' yazısı ve kalp kareografisi oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:55
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        Mersin'de öğrencilerden Cumhuriyet'in 100'üncü Yıl koreografisi
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        MERSİN'deöğrenciler, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla okul bahçesinde '100'üncü yıl' yazısı ve kalp kareografisi oluşturdu.

        Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Lisesi öğrenci ve öğretmelerinin 1 aylık hazırlığıyla oluşturulan koreografiye 500 öğrenci ve 50 öğretmen katıldı. Dron ile görüntülenen koreografide farklı noktalardan bahçeye giren öğrenciler önce '100'üncü yıl' yazısı ardından da kalp sembolü oluşturdu.

        Ayrıca program kapsamında müzik öğretmeni Eda Tekindağ ile beden eğitimi öğretmeni Tarkan Ulubaba, Cumhuriyet'in getirdiği yenilikler konulu dramatizasyon çalışması yaptı. Sosyal, kültürel, eğitim ve hukuk alanlarındaki birçok yenilik öğretmenler ve öğrenciler tarafından canlandırıldı. Beden eğitimi öğretmeni Ulubaba'nın oynadığı zeybek ise meslektaşları ve öğrencilerden alkış aldı.

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