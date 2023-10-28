100 yaşındaki Veli Çiftçi´den çocuklara: Atatürk´ü sevin ve asla Cumhuriyet'ten vazgeçmeyin MERSİN´inTarsus ilçesinde Cumhuriyet ile yaşıt Veli Çiftçi, kendisini ziyarete gelen çocuklara "Ne olursa olsun Atatürk´ü sevin ve asla Cumhuriyet'ten vazgeçmeyin" diyerek öğütler verdiğini söyledi.

MERSİN´inTarsus ilçesinde Cumhuriyet ile yaşıt Veli Çiftçi, kendisini ziyarete gelen çocuklara "Ne olursa olsun Atatürk´ü sevin ve asla Cumhuriyet'ten vazgeçmeyin" diyerek öğütler verdiğini söyledi.

İlçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'nde oğlu, torunu ve gelini ile birlikte yaşayan Veli Çiftçi, Mustafa Kemal Atatürk'ü Tarsus'a farklı tarihlerde geldiği ziyaretlerde 3 kez gördüğünü söyledi. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bile aynı heyecanı yaşadığı belirten Veli Çiftçi, kendisini ziyarete gelen çocuklara `Ne olursa olsun Atatürk´ü sevin ve asla Cumhuriyet'ten vazgeçmeyin' diyerek öğütler verdiğini söyledi. Nüfusa 4 yaş küçük yazdırıldığını, aslında 104 yaşında olduğunu belirten Çiftçi, "İşgal zamanında her tarafımız Fransızlar ve diğer düşmanlar tarafından sarılmıştı. Atatürk buraya gelerek hepsini dışarı attı. Paşa olmasaydı Türkiye ne olurdu. `Ne olursa olsun Atatürk´ü bırakmayın. Beni ziyaret eden herkese bunu tembih ediyorum. Paşa'yı Tarsus ziyaretlerinde 3 kez görmek nasip oldu" dedi.

Çiftçi´nin gelini Kıymet Çiftçi (70) ise "Babama biz bakıyoruz. Genel sağlık durumu çok iyi. Zaten her zaman gelip muayene ve kontrol ediyorlar. Babam Atatürk´ü 3 sefer gördü. Hala Atatürk´ü anlatırken ağlar. Başta Atatürk´ümüz olmak zere Cumhuriyetimizi kuranlara Allah rahmet eylesin" diye konuştu.